Спілкування самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та американської делегації на чолі зі спецпосланцем Кітом Келлогом, 21 червня 2025 рік

У суботу, 21 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем президента США щодо України генералом Кітом Келлогом. Останній став найвищим посадовцем США, який побував у Білорусі за останні кілька років. Про зустріч Келлога та Лукашенка повідомили білоруські державні медіа.

За даними білоруського державного пропагандистського інформагентства «БЕЛТА», Лукашенко обговорив із Келлогом політичну ситуацію у світі й білорусько-американські відносини.

Білоруські журналісти зафільмували момент зустрічі Лукашенка та Келлога. На відео видно, як білоруський лідер почав обіймати спецпосланця США. Згодом Лукашенко заявив, що Келлог є однією з найбільш медійних людей у світі.

На час публікації новини ні Кіт Келлог, ні Білий дім не коментували поїздку дипломата до Білорусі.

Візит Келлога – це перший візит високопосадовця США до Білорусі від часу, коли тодішній державний секретар Майк Помпео відвідував Мінськ у 2020 році.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела писало, що Кіт Келлог планує візит до Мінська. За словами співрозмовників медіа, спецпосланець Трампа описував цей візит як крок до відновлення мирних переговорів між Росією та Україною, які останнім часом зайшли в глухий кут.

Оновлено. Білоруська газета «Наша Ніва» з посиланням на заступника Кіта Келлога Джона Коула повідомляє, що завдяки візиту спецпредставника Трампа до Мінська вдалось звільнити 14 політичних в’язнів.

«Тверде лідерство президента Трампа призвело до звільнення 14 в’язнів з Білорусі сьогодні. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжнім другом і союзником», – прокоментував Коул.

Повідомляється, що серед звільнених – білоруський опозиціонер Сергій Тихановський, журналіст «Радіо Свобода» Ігор Карней, викладачка Наталя Дуліна, активіст Акіхіро Гаєвськи-Ханада та інші.