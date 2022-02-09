Ризик повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну підвищується. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в ефірі CNN.

За словами Столтенберга, про ймовірність вторгнення не можна говорити впевнено, але необхідно визнати, що його ризик і далі зростає.

«Зараз у нас немає визначеності, але що ми бачимо, так це триваюче військове нарощування сил РФ. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. І ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України», – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Донбасу, є агресором.

«Україна – жертва агресії і має право на самозахист. І союзники надають допомогу Україні», – додав генсек.

У відповідь на запитання про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Еммануеля Макрона, що йому вдалось переконати російського лідера Владіміра Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що «ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів».

Раніше Столтенберг заявляв, що НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі через нарощування Росією військ на кордоні з Україною. Очікується, що міністри оборони країн НАТО обговорять зміцнення своїх позицій у Східній Європі на зустрічі 16−17 лютого.