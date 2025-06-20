Правоохоронець та його матір переправляли ухилянтів за кордон

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині правоохоронця, який разом з матір’ю незаконно переправляв військовозобов’язаних до Молдови. Про це у п’ятницю, 20 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, затриманий сам на початку на початку повномасштабного вторгнення намагався незаконно виїхати до Молдови, щоб уникнути мобілізації, але зазнав невдачі. Після цього він обійняв посаду начальник групи одного з правоохоронних органів Одещини та налагодив канал незаконного переправлення ухилянтів до Молдови.

«Використовуючи знання прикордонної місцевості та маршрутів патрулювання, посадовець налагодив канал незаконного перетину державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Крім того, до незаконної діяльності правоохоронець залучив власну матір. Вона вела домовлялася з потенційними клієнтами та надавала їм інструкції як пішки обходити прикордонні наряди й пункти пропуску. За послуги з кожного ухилянта вимагали 6 тис. доларів. Встановлено, що зловмисники змогли переправити за кордон щонайменше трьох військовозобов’язаних.

У вівторок, 17 червня, правоохоронця та його матір затримали під час одержання оплати за послуги у розмірі 6 тис. доларів. Їм оголосили підозри у незаконному переправленні людей через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Подільському районі Одеської області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно переправити до Молдови двох військовозобов’язаних чоловіків. Переправником виявився 49-річний громадянин Росії.