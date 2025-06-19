Прикордонники затримали росіянина, який намагався переправити до Молдови двох ухилянтів

У Подільському районі Одеської області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно переправити до Молдови двох військовозобов’язаних чоловіків. Переправником виявився 49-річний громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. Про це у четвер, 19 червня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Як з’ясували прикордонники, росіянин співпрацював з адміністратором телеграм-каналу, де ухилянтам обіцяли допомогти нелегально дістатися Молдови. Громадянин Росії виконував роль водія: він зустрів двох чоловіків в Одесі та на своєму авто повіз у напрямку держрубежу.

«Клієнтів підшуковували в одному з месенджерів та гарантували їм безперешкодний проїзд на територію сусідньої Молдови. Аби поїздка відбулася, організатор наперед запросив 9 тис. доларів на свій криптогаманець», – йдеться у повідомленні.

Проте прикордонники затримали водія разом з двома ухилянтами. 49-річному росіянину оголосили підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон України (ст. 332 КК України). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – понад 242 тис. грн.

Відносно двох його пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону». Справи вже скерували до суду.

Нагадаємо, у травні на Вінниччині затримали вчительку географії, яка за 16 тис. доларів намагалася переправити до Молдови ухилянтів.