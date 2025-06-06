Луцький міськрайонний суд виніс вирок Анні Полежаєвій за незаконне переправлення чоловіків через кордон. Обвинувачена підробляла документи про нібито багатодітність клієнтів, завдяки чому ті могли безперешкодно виїжджати з України. Жінці призначили 7 років і 2 місяці позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 3 червня, спільник обвинуваченої домовлявся через телеграм із чоловіками призовного віку, що за винагороду від 2 700 до 3 000 доларів посприяє в перетині державного кордону. Далі до схеми залучали Анну Полежаєву, яка виготовляла підроблені документи про нібито наявність в ухилянтів трьох дітей. Так, у період із 26 червня до 14 листопада 2022 року зловмисники організували втечу для 142 військовозобовʼязаних.

Під час судового розгляду справи Анна Полежаєва визнала свою провину. Жінка розповіла, що спільник надіслав їй поштою принтер і печатки для роботи, далі вона оформляла документи про народження дітей за межами України на польській та румунській мовах із перекладами. Обвинувачена стверджує, що лише роздруковувала документи, ставила підписи, печатки і відправляла їх отримувачам, після чого отримувала по 250 грн винагороди.

Суддя Анатолій Марчук визнав волинянку винною за ч.3 ст.332 та ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, та підроблення документів) й призначив 7 років і 2 місяці позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.