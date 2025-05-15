Правоохоронці затримали адвокатку в центрі Луцька під час отримання 3000 доларів хабаря

СБУ та поліція затримали адвокатку, яка пропонувала клієнтам вирішити їхні питання в ТЦК. З судових ухвал відомо, що йдеться про Ганну Савчук, яка одержала від клієнта 3000 доларів за вплив на ТЦК.

Як повідомило управління СБУ у Волинській області 15 травня, 37-річна правозахисниця за гроші обіцяла військовозобов’язаним чоловікам допомогти уникнути мобілізації.

«Вона знаходила «клієнтів» серед чоловіків, які звертались до неї за правовою допомогою. Зловмисниця безпідставно переконувала їх у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв’язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку. Зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи “Оберіг”», – розповідає СБУ.

Правоохоронці затримали адвокатку в центрі Луцька під час отримання 3000 доларів хабаря від одного з клієнтів. Їй повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 ККУ.

З ухвали, яка оприлюднена у судовому реєстрі, відомо, що йдеться про адвокатку Ганну Савчук. У судовій ухвалі оприлюднено номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, дату його видачі та зазначено, що документ видала Рада адвокатів Волинської області. У реєстрі адвокатів є лиш одна людина, з відповідним свідоцтвом і це Ганна Савчук.

Клієнтом Ганни Савчук був військовозобов’язаний чоловік, який хотів офіційно працевлаштуватись, але виявив, що він нібито порушує правила військового обліку. Він звернувся до адвоката, щоб зняти відмітку про порушення правил військового обліку. Адвокатка, за даними слідства, повідомила клієнта, що зможе зняти його з розшуку та вирішити питання з ТЦК за 3000 доларів.

«Адвокатка наголосила, що користуючись своїми зв’язками, домовилася про відтермінування мобілізації клієнта (щоб у нього було достатньо часу оформити бронювання) та про зменшення суми штрафу за порушення ним правил військового обліку вдвічі до 8500 грн, а також запевнила, що одразу після подачі квитанції про сплату штрафу за порушення правил військового обліку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» буде знято відмітку про те, що він перебуває в розшуку», – вказано в ухвалі суду.

Передача хабаря відбувалась наприкінці квітня, після чого адвокатку затримали. Слідство у цій справі триває.