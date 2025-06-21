Раніше Сергій Наєв обіймав посади командувача Сил оборони та тактичних груп на Донеччині

Генерал-лейтенант Сергій Наєв залишив свою посаду командира тактичної групи «Вугледар». Про це він повідомив у суботу, 21 червня, на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Наєва, він залишив свою посаду на підставі розпорядження Генерального штабу ЗСУ. Виконання завдань у цьому районі покладуть на один із новостворених корпусів ЗСУ – втім, який саме, генерал-лейтенант не уточнив.

«Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів — заманити ворога в пастку та знищити його техніку. І найголовніше — ми не допустили прориву на Дніпропетровщину», – повідомив Сергій Наєв.

Військовослужбовець та офіцери тактичного угруповання «Вугледар» залишають напрямок, який Наєв назвав одним із найгарячіших на Донеччині. Підбиваючи підсумки роботи на Вугледарському напрямку, командувач угруповання повідомив, що за його каденції вдалося знищити:

19608 окупантів (9692 вбитими та 9916 пораненими),

74 танки,

138 ББМ,

316 артилерійських систем,

1296 одиниць автомобільної техніки.

«Переконаний: перемагати потрібно не “м’ясними штурмами“, а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки», – наголосив Сергій Наєв.

Яку посаду він може очолити та на який напрямок переходить, Сергій Наєв не уточнив.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв був першим керівником Оперативного об'єднаного штабу ЗСУ. 16 березня 2018 року указом п’ятого президента України Петра Порошенка його призначили командувачем Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України. Цю посаду він обіймав до травня 2019 року. Після нього командувачами ООС були генерал-лейтенанти Олександр Сирський та Володимир Кравченко.

На початку повномасштабного вторгнення Наєв обіймав посаду командувача Сил оборони України. Втім, вже в лютому 2024 року його указом президента звільнили з посади. Сам Наєв повідомив, що звільнення для нього стало неочікуваним, а про указ він дізнався зі ЗМІ.

У лютому 2025 року Сергій Наєв обійняв посаду командира тактичної групи Велика Новосілка – вже в цьому статусі в березні 2025 року він повідомив про відхід ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині. До червня 2025 року він очолював тактичну групу «Вугледар» ОТУ «Донецьк».