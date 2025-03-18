Сергій Наєв повідомив про відхід ЗСУ з ділянки фронту на Донеччині

Збройні сили України відійшли з однієї з ділянок фронту на Донеччині, щоб зайняти більш вигідні позиції. Про це у вівторок, 18 березня, повідомив командувач тактичної групи «Велика Новосілка» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Сергія Наєва, таке рішення ухвалили для збереження життів та здоров’я особового складу, що є найголовнішим для командування. Тому українські військові відійшли з невигідних позицій на одній з ділянок фронту.

«Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат, і ми маємо змогу діяти ефективніше», – зазначив Сергій Наєв.

Зазначимо, що командувач тактичної групи «Велика Новосілка» не уточнив, про яку саме ділянку фронту йдеться. Проте він наголосив, що військовим вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки та понад 2 тис. окупантів. Це результат спільної роботи розвідників, операторів БпЛА, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти.

Додамо, що за даними аналітичного проєкту DeepState, селище Велика Новосілка, що розташоване у Волноваському районі Донецької області, перебуває під російською окупацією. 20 лютого 2023 року з селища евакуювали всі родини з дітьми, а активні бої за населений пункт почалися у листопаді 2024 року.

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Нагадаємо, Сергія Наєва призначили на посаду командири тактичної групи «Велика Новосілка» 11 лютого 2024 року. До цього він з 2020 року обіймав посаду Обʼєднаних сил ЗСУ.