Чоловіків затримали поліція та СБУ 18 червня 2025 року

Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України спільно з поліцією Львівщини затримав двох розповсюджувачів наркотиків – 28-річного мешканця одного з сіл Львівського району та 35-річного львів'янина. За інформацією ZAXID.NET, затримані продавали наркотики військовослужбовцям та місцевим мешканцям.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання затриманих поліцейські виявили та вилучили наркотичний засіб, зовні схожий на канабіс, гроші, ваги та інші речові докази протиправної діяльності. Усе вилучене скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України», – йдеться у повідомленні поліції.

Затримання підозрюваних та обшуки у їхніх помешканнях

Затримані отримали підозри у незаконному виготовленні, зберіганні та продажі наркотиків (ч. 2 ст. 307 ККУ). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.