Президент США Джо Байден закликав американців, які залишаються в Україні, виїхати «вже і зараз». Про це Байден заявив в інтерв'ю NBC News.

«Американським громадянам слід виїхати зараз. Не схоже, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю», – заявив президент США.

На запитання, чи є сценарій, який може спонукати його направити війська для порятунку американців, які біжать із країни, Байден відповів: «Ні. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного».

Окремо у четвер Державний департамент ще ра опублікував попередження про те, що США «не зможуть евакуювати громадян США у разі воєнних дій Росії будь-де в Україні». Він попередив, що регулярні консульські послуги, зокрема допомога громадянам, які намагаються залишити країну, будуть «серйозно порушені».

До слова, 24 січня ​​Держдеп США оприлюднив заяву про нака евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників. Вже 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію.