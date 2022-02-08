Посольство США розглядає можливість переїзду з Києва до одного із західних регіонів України у випадку нападу Росії. Про це повідомляє видання BuzzFeed.

Співрозмовники видання заявили, що остаточне рішення щодо можливого переїзду ще не ухвалене, однак тривають переговори.

«Посольство США в Києві придивляється до західної України, розробляючи плани на випадок можливого нападу Росії. За словами джерела, знайомого з перебігом переговорів, поки посольство не ухвалило жодних рішень з цього питання, активно обговорюється переїзд кудись на західну Україну», – пише видання.

Крім того, у Держдепі США у відповідь на запит журналістів видання заявили, що «наразі повідомити нічого», а посольство в українській столиці продовжує надавати більшість консульських послуг.

Нагадаємо, що раніше посольство США в Україні звернулося до американців з рекомендацією залишити територію України через зростання загрози воєнних дій з боку Росії. У перелік рекомендованих країн, до яких громадяни США можуть виїхати наземним транспортом, увійшли всі країни, з якими межує Україна, за винятком Росії та Білорусі.

24 січня Державний департамент США ухвалив рішення скоротити чисельність свого посольства в Україні за рахунок категорії найманих працівників, а також членів сімей дипломатичного персоналу у зв'язку із військовими загрозами з боку Росії. У рекомендаціях Держдепу наголошується, що виїзд співробітників є добровільним, тоді як виїзд їхніх сімей – обов’язковим.