Найманці різних приватних військових компаній РФ прибувають в України таємно

За даними розвідок низки держав-членів НАТО, в Україні за останні тижні збільшилася кількість російських найманців, які підпорядковані спецслужбам держави-агресорки. З їх допомогою Росія може спробувати створити провокації для отримання формальної причини початку широкомасштабного вторгнення в Україну, повідомляє агентство Reuters з посиланням на три анонімні джерела у спецслужбах.

Вони заявили, що в останні тижні їх занепокоєння посилилося тим, що імовірному російському вторгненню в Україну може передувати інформаційна війна і кібератаки на критичну інфраструктуру України, таку як електричні та газові мережі.

Як повідомляється, найманці різних приватних військових компаній РФ прибувають в України таємно. Вони нібито мають зв’язки з керівництвом розвідки Росії, зокрема з Федеральною службою безпеки (ФСБ) та Генеральним розвідувальним управлінням РФ (ГРУ РФ).

За словами джерел, Росія може використати цих найманців, щоб посіяти смуту серед населення й паралізувати Україну шляхом вчинення навмисних вбивств певних осіб зі спеціалізованої зброї.

«Імовірно, російські найманці під керівництвом РФ будуть залучені до якихось військових дій в Україні, можливо спробують створити привід для вторгнення», – цитує агентство одне з джерел.

Також повідомляється, що в окупований Донецьк останніми тижнями нібито прибув колишній офіцер ГРУ Росії, який також брав участь у ПВК «Вагнер». Щоправда, яке в нього доручення розвідці невідомо. Інші російські угруповання, пов’язані з ФСБ і ГРУ РФ, також активізували свою діяльність в Україні з початку 2022 року, повідомляють джерела журналістів.

Крім того, нібито на кордоні України з Росією розташований підрозділ бойовиків «Ваґнер», які нещодавно пройшли тренування на базі ГРУ в Краснодарському краї.

Як інформував ZAXID.NET, Росія наразі зосередила біля України 140 тис. своїх військових. Вона вимагає від України виконувати Мінські домовленості за своїм сценарієм. Також Росія вимагає від НАТО ніколи не включати до свого складу Україну, не розширюватися на схід і повернутися до конфігурації 1997 року, коли до його складу входили 17 країн, а не 27, як зараз.

Американська розвідка раніше заявляла, що ймовірний напад Росії на Україну розпочнеться 16 лютого.