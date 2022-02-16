Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не фіксує заявлене раніше Міністерством оборони Росії відведення військ від українського кордону. Про це він заявив в коментарі ВВС у середу, 16 лютого.

«Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це», – повідомив він.

Він зазначив, що деескалацію очікують «всі нормальні люди». З його слів, коли війська виведуть, це побачать усі – не тільки військові чи розвідники.

«Ми всі це побачимо. Але поки що це лише заяви», – зазначив Зеленський.

Міноборони Росії 15 лютого заявило, що російські війська Південного і Західних округів завершили свої навчання і почали повертатися до пунктів постійної дислокації.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри заяви про відведення, за його оцінками, «кількість російських військових продовжує збільшуватися». Не підтвердила відведення військ Росії від українського кордону також розвідка США.