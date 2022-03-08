Імовірно, згодом польські МіГ-29 передадуть Україні

Міністерство закордонних справ Польщі ввечері у вівторок, 8 березня, повідомило, що Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які раніше просила Україна, на американську авіабазу «Рамштайн» у Німеччині та безкоштовно надати їх у розпорядження США.

Як йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі, натомість країна просить в США надати їй літаки на заміну.

«Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки», – йдеться у заяві.

Польський уряд також просить інших членів НАТО – власників літаків МІГ-29 – діяти в тому ж руслі.

Нагадаємо, Україна просила західних партнерів закрити повітряний простір або ж надати нам літаки та засоби протиповітряної оборони, щоб убезпечити мирне населення від ударів російських ракет та авіації. Зокрема, Україна прагне отримати літаки радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі і на яких можуть і вміють літати українські пілоти.

Пізніше стало відомо, що США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

28 лютого Україна заявила, що українські пілоти прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів із ЄС. Йшлося про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. Український парламент навіть конкретизував скільки їх буде: 28 МіГ-29 із Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, а також 14 Су-25 із Болгарії. Однак згодом ці країни ЄС офіційно заявили, що не збираються передавати Україні бойові літаки.

Зокрема президент Польщі Анджей Дуда сказав, що його країна «не збирається спрямовувати будь-які літаки в повітряний простір України», зазначивши, що «це призведе до військового втручання в конфлікт».

У Білому Домі заявили, що США не заперечують проти передачі польських літаків Україні, однак зазначила, що існує кілька складних питань, зокрема питання логістики.

Хроніки опору. День тринадцятий– у прямій трансляції ZAXID.NET