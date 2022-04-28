«Міністерство оборони ПМР» надіслало головам місцевих адміністрацій лист з інформацією про проведення призову громадян на «спеціальні збори». Відповідний документ в четвер, 28 квітня, поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Цей лист датовано 21 квітня, тобто, до початку останніх російських провокацій на території «ПМР». У ньому зазначається, що мета зборів – «забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки».

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується грошове і речове забезпечення, проживання і харчування. Безробітним громадянам обіцяють платити від 2800 «рублів ПМР». Самі збори триватимуть 90 днів.

Попри формальну добровільність участі у зборах, українська розвідка повідомила, що призов матиме примусовий характер.

Нагадаємо, впродовж останніх днів у Придністров’ї – окупованому регіоні Молдови – посилились російські провокації. За кілька днів до цього російські військові заявляли, що їхня мета – захопити південь України, щоб мати ще один вихід до Придністров’я.