У селищі Маяк розташований Придністровський радіотелецентр

У селищі Маяк Григоріопольського району невизнаної «Придністровської Молдавської республіки» (ПМР) підірвано дві радіоантени. Про це у вівторок, 26 квітня, повідомило так зване «міністерство внутрішніх справ» самопроголошеної республіки.

«Одна – мегаватна, друга – напівмегаватна. Обидві ретранслювали радіо РФ», – йдеться у повідомленні.

Вибухи сталося близько 07:00, за даними, постраждалих немає.

У правоохоронному відомстві самопроголошеної республіки повідомили, що до місця події негайно було направлено так звані правоохоронці та аварійні служби Придністров'я.

У селищі Маяк розташований Придністровський радіотелецентр – один із 14 радіопередаючих центрів колишнього СРСР, що забезпечували мовлення на коротких та середніх хвилях практично на весь світ. Придністровський радіотелецентр належить ФГУП «Російська телевізійна та радіомовна мережа».

Також сьогодні стало відомо, що президентка Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки через загострення ситуації у невизнаному Придністров'ї.

Своєю чергою, російський пропагандистський ресурс «РІА Новости» з посиланням на маріонеткову владу «ПМР» пише, що «керівництво Придністров'я найближчим часом ухвалить рішення на захист інтересів республіки». Що за рішення – незрозуміло, імовірно буде оголошено мобілізацію.

Як пише «Європейська правда», у невизнаному Придністров’ї заявили про третю атаку на території так званої «республіки». Постраждала військова частину в районі села Паркани.

У повідомленні прес-служби самопроголошеного «президента» Придністров'я Вадима Красносельського сказано, що сьогодні відбулося засідання так званої «Ради безпеки», на якому обговорювалися «терористичні атаки на об'єкти інфраструктури та держустанови «республіки».

«Рівень небезпеки визнаний членами Ради безпеки критичним. Ухвалено рішення про запровадження в країні «червоного» рівня терористичної небезпеки, що передбачає вжиття додаткових заходів щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави», – заявила прес-служба самопроголошеного Красносельского.

Зауважимо, що напередодні в столиці невизнаної ПМР – Тирасполі прогриміла серія вибухів. Вибухи біля будівлі так званого «міністерства держбезпеки» (МДБ), писала «Українська правда».

Українські розвідники повідомляють, що у невизнаному Придністров'ї ще кілька днів тому почали готуватися до «вибухів», які організовує ФСБ, щоб виправдати війну з Україною чи залучити «ПМР» до бойових дій у війні проти України.

До слова, 22 квітня представники російського командування оголосили, що в рамках другої фази війни проти України, яку кремлівська пропаганда називає «спецоперацією» планується встановити контроль над півднем України, щоб забезпечити вихід до Придністров'я.