Ворог хоче використати Тирасполь для наступу на Південнобузькому напрямку

При спробах держави-терориста – Росії перекинути військові літаки на територію так званої Придністровської молдавської республіки (Придністров’я) українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі. Про це розповів начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник, пише «Укрінформ».

«Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки Росії над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя», – наголосив начальник управління.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку.

Українська розвідка не виключає імовірності використання території самопроголошеного Придністров'я для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.