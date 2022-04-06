Злітна смуга аеропорту в Тирасполі

Ворог зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

За оперативною інформацією станом на 06:00 6 квітня, продовжує зберігатися загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Загарбники завдають вогневого ураження по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що одночасно ворог намагається покращити тактичну ситуацію на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної Придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому літаків.

Крім того, ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Водночас використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність.

На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку загарбники активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку перебувають на території білорусі. Продовжуються заходи відновлення, імовірно, з метою їх перегрупування та посилення інших угруповань. Не виключається залишення на території білорусі підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги білорусі у прикритті частини білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей російської федерації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

На Ізюмському напрямку загарбники не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має.

На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Зазначається, що російські війська продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників