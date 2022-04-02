Російські військові підрозділи базовані на території Придністровського регіону Молдови

З 4 квітня до 23 травня держава-терорист – Росія проведе воєнні збори з резервістами. Крім того, російським військовим командуванням до війни залучаються базовані на території Придністровського регіону Молдови підрозділи, які спрямують на здійснення провокацій на кордоні з Україною. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Як йдеться в оперативних даних від Генштабу ЗСУ, російській війська відводять сили на окремих напрямках, аби посилити наступ на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Ворог активізував роботу з так званими «добровольцями».

«На тимчасово зайнятих територіях ворог викрадає місцевих жителів, обстрілює житлові квартали населених пунктів, мінує об’єкти цивільної інфраструктури, грабує та мародерствує», – йдеться у повідомленні.

За даними від Генштабу ЗСУ, ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат у Луганській області.

«У Алчевську, до місцевої лікарні з району ведення бойових дій поблизу населеного пункту Попасна надійшло близько 30 поранених окупантів-кадировців. За наявною інформацією, загиблих окупанти залишають на полі бою. Водночас за минулий тиждень, безповоротні втрати особового складу у підрозділах так званого 2 армійського корпусу склали близько 800 осіб», – повідомили у відомстві.

Крім того, на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу відбило девʼять ворожих атак. Воїни знищили 8 танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систе