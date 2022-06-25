Заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Telegram-канал Мєдвєдєва.

«Намагаючись догодити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише «дорогих» енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС», – заявив Дмітрій Мєдвєдєв.

Він також натякнув, що Росія готова «захищати» своїх «громадян», які проживають у підконтрольному РФ Придністров’ї.

«Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії», – натякнув він на можливі дії РФ у регіоні.

Нагадаємо, що 23 червня лідери ЄС на саміті в Брюсселі надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ. Євросоюз очікує, що держави-кандидати приєднуватимуться до її санкційних режимів. Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова має намір приєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ.