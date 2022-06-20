Росія вимагає від Литви скасувати заборону транзиту товарів до Калінінграда і погрожує «діями з захисту націнтересів». Про це пишуть російські ЗМІ.

З 18 травня Литва заборонила транзитне перевезення залізницею низки товарів, що потрапили під санкції. Це стосується перевезення будівельних матеріалів, цементу та металу. Речник Путіна Дмітрій Пєсков рішення Литви назвав «блокадою». За його словами, влада Росії упродовж декількох днів «детально проаналізує» заборону перед тим, як запровадити якісь заходи.

В МЗС Росії заявили, що рішення Литви вважають «провокаційним і ворожим», а також таким, що порушує міжнародно-правові зобов'язання.

«Якщо найближчим часом вантажний транзит до Калінінградської області не буде відновлено в повному обсязі, росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів», – заявили в російському МЗС.

Голова комісії Ради федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов, рішення Литви назвав «прямою агресією» щодо Росії, і заявив про ймовірність «вирішення питання будь-якими обраними способами». Голова Комітету Ради федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас пообіцяв у відповідь «жорсткі і абсолютно законні дії з боку Росії».

Заборона на транзит через Литву діятиме, навіть якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС. Калінінградська область не має материкового з'єднання з рештою Росії, вона розташовується між двома європейськими країнами: Литвою та Польщею. З Росії до Калінінградської області найзручніше було постачати товари саме через Литву.