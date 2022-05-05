Росія має чіткий план щодо вторгнення в Молдову. Про це повідомляє «24 канал», посилаюсь на джерела в контррозвідці.

За прикладом «Л/ДНР», Росія може визнати «незалежність» так званої «Придністровської Молдовської Республіки», таким чином буде порушено територіальну цілісність Молдови.

Після цього РФ зможе постачати на цю територію зброю. Щоправда, з'єднання з нею в окупантів немає. Відповідно, Росія може вирішити приєднати «ПМР» до себе.

РФ планує здійснити висадку повітряного десанту на літаках Іл-76 та гелікоптерах у Придністров'ї. Літаки та гелікоптери летітимуть з окупованого Криму. Але через те, що Придністров'я географічно відрізане від Росії, у Путіна немає достатніх можливостей, щоб безпечно пролетіти над Одещиною. Російська авіація може бути збита українською ППО.

Тому Росії сьогодні важливо створити сухопутний коридор до Придністров'я, аби таким чином передати озброєння. Тому окупанти намагаються створити цей «коридор» із захопленого Херсона через Миколаївську та Одеську області.

За інформацією контррозвідників, росіяни можуть спробувати висадити десант у Білгород-Дністровському та Саратському районах Одещини. Бомбардування області якраз сприяло тому, аби ускладнити сполучення між ними.

Датою вторгнення Росії у Молдову може стати 9 травня чи один з найближчих днів. Російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно з організацією заколотів та протестів у Кишиневі.

За словами розвідників, якщо вторгнення дійсно станеться і буде успішним, то матиме стратегічне значення, позаяк для ведення бойових дій там знадобляться сили ЗСУ у вигляді людського резерву та техніки.