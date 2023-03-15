Проросійські сили організовують протести у Молдові з вимогою «відійти від західного курсу»

Молдовські журналісти у співпраці з виданнями ще 10 країн Європи і США опублікували розслідування про плани Росії встановити контроль над Молдовою. Цю стратегію Москва розробляла впродовж двох років, пишуть видання «Досьє» та RISE.

Зазначається, що документ із планами Росії, який отримали декілька редакцій у всьому світі, називається «Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова» і був підготовлений ще у 2021 році. Розслідувачі зазначають, що спробу реалізовувати деякі пункти цього документа можна було спостерігати у публічному просторі впродовж декількох останніх років.

Документ готували в управлінні президента РФ з прикордонної співпраці. Стратегія передбачає, що взяти під політичний контроль Молдову та дистанціювати її від західних партнерів Росія планувала до 2023 року. Серед її основних пунктів – протистояння впливу НАТО і ЄС, «врегулювання придністровського конфлікту» за посередництва Росії на основі особливого статусу Придністров’я, посилення проросійських настроїв у суспільстві.

Водночас у 2021 році Росія ще не мала планів військового втручання в Молдову. У плани Кремля входила підтримка проросійських політсил та експлуатація залежності країни від російського імпорту.

Для розширення інформаційного впливу РФ хотіла запобігти обмеженням для своїх ресурсів, що у підсумку не вдалося, оскільки у 2022 році влада Молдови закрила 6 телеканалів, а також створювати мережу лояльних до себе громадських організацій, як Молдавсько-російський діловий союз, заснований екс-президентом Ігорєм Додоном.

«Дискредитувати НАТО» серед мешканців Молдови планували до 2025 року. До 2030 року Кремль розраховував збільшити кількість росЗМІ, зберегти за російською мовою статус мови міжнаціонального спілкування.

«Мета не в тому, щоби анексувати країну, а щоби посилити проросійський вплив у Молдові, передусім для запобігання пронатівським, проєвропейським тенденціям. Кремль розглядає Молдову радше як орієнтований на Росію буфер, аніж частину Російської імперії. Як і з Грузією, мова більше про те, щоби поставити знак "стоп" для Заходу та всіляко перешкоджати вступу країни до ЄС і НАТО», – повідомили журналісти з посиланням на молдовську розвідку.

Джерело, яке передало документ, стверджує, що складав стратегію Андрєй Вавілов з управління з прикордонної співпраці Кремля. Вавілов випускник академії ФСБ та працював у спецслужбі близько 10 років.

Ще один ймовірний співавтор документа – Віктор Лисєнко, заступник начальника управління з міжрегіональних і культурних зв’язків із закордонними країнами, де раніше працював і Вавілов. Безпосереднім начальником, ймовірно, є заступник керівника АП Росії Дмітрій Козак. Джерела журналістів зазначають, що саме він керує впливом РФ на Молдову.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про «план Росії взяти Молдову під свій контроль». Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі. Дорін Речан заявив, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, аби перекинути своїх військових до Молдови.

Згодом у Молдові почались проросійські протести, підтримані опозицією, участь у яких беруть завезені росіяни.