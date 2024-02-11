БПЛА виявили поблизу кордону з Україною

У неділю, 11 лютого, у Молдові поблизу українського кордону виявили уламки безпілотника іранського виробництва Shahed, який застосувала під час чергової атаки на Україну Росія. Про знахідку поблизу Одеської області повідомили у прес-службі прикордонної поліції Молдови.

За даними правоохоронців, уламки впали поблизу одного з прикордонних молдовських сіл, Етулія. Молдовське село розташоване за 4 км від українського кордону та межує з Одеською областю. Зазначимо, Етулія розташована за 10 км від українського портового містечка Рені, яке активно атакують росіяни.

Уламки дрона виявили поблизу молдовського села Етулія

У прес-службі поліції повідомили, що територію навколо уламків оточили. За висновком експертизи, уламки дрона не несуть ризиків та небезпеки для місцевих мешканців.

Правоохоронці припустили, що дрон впав на територію Молдови вночі 10 лютого, коли росіяни вчергове атакували прикордонний район Одещини. Поліція також розглядає варіант, що уламки БПЛА належать безпілотнику, збитому українським ППО.

«Війна Росії проти України — знову впритул до Молдови. Виявлення сьогодні уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови служить ще одним яскравим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося», – прокоментувала падіння уламків президентка Молдови Мая Санду.

За словами президентки Молдови, агресія Росії ставить під загрозу весь континент. Відтак, Мая Санду підкреслила, що підтримка України має продовжуватися.

До слова, уламки дронів вже не вперше знаходять країни, що межуть з Україною. Зокрема, 4 вересня міністерство закордонних справ України повідомило, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Через кілька днів, 9 вересня, у Румунії знайшли уламки ще одного дрона-камікадзе, про що країна вже поінформувала НАТО.