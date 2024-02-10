Майже цілий дрон-камікадзе Shahed, виявлений 9 лютого на Дніпропетровщині

Сили протиповітряної оборони у ніч на суботу, 10 лютого, знищили переважну більшість ударних дронів іранського виробництва Shahed, які росіяни випустили по Україні. Окупанти атакували області 31 БПЛА, 23 з яких вдалося збити, повідомилиу прес-службі Повітряних сил.

Росіяни запустили безпілотники з південно-західного узбережжя Криму, де розташована Балаклава, а також з кримського мису Чауда. Ще частину дронів-камікадзе окупанти випустили з Курської області Росії.

Основними напрямками атаки для росіян стали Одещина та Харківщина. У межах цих областей ППО збила понад 20 БПЛА.

«До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи знищено 23 “шахеди” у межах Одеської та Харківської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи ППО за ніч 10 лютого

Зазначимо, на Одещині знищили 12 дронів, із них – 9 в Одесі, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внаслідок атаки окупантів поранена одна людина – травму від обстрілу отримав 44-річний чоловік. Згодом Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали ще троє людей – співробітники припортових підприємств отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми.

У Харкові ворожий дрон влучив в одну з АЗС у Немишлянському районі, через що на понад десяток прилеглих будинків розлилося палаюче пальне. Внаслідок загоряння у Харкові загинуло щонайменше семеро людей, серед них – троє дітей до семи років. Наразі триває ліквідація пожежі.