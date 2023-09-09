На території Румунії виявили уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовує РФ для атак по Україні. Президент країни заявив про «неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії». Про це повідомила «Європейська правда».

Фрагменти дрона виявили в районі села Плауру, повіту Тульча. Пошукова місія почалася після отримання інформації від місцевої влади про можливе перебування елементів безпілотника приблизно в 2,5 кілометрах на південний схід від села.

В Румунії знайшли ще один дрон поруч з українським кордоном

Президент Румунії Клаус Йоганніс відреагував на цю подію, заявивши, що виявлення нових фрагментів безпілотників, подібних до тих, що використовуються російськими військовими, на румунській території поблизу кордону з Україною, свідчить про те, що відбулося абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

Він зазначив, що у суботу мав телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де поінформував його про нові події, а той підтвердив свою повну солідарність з Румунією і запевнив, що Альянс і його члени повністю підтримують Румунію. Як підтвердження підтримки Бухареста президент вказав на нещодавнє рішення США збільшити свою присутність в Румунії за допомогою літаків F-16 в рамках місії повітряної поліції в цій країні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 вересня Міністерство закордонних справ України повідомило, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Цю інформацію також підтвердили українські прикордонники.

Після цього румунське Міноборони категорично заперечило цю інформацію, заявивши, що на територію Румунії нічого не падало. У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що є фотодокази, і з боку Румунії безглуздо заперечувати падіння російського дрона.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від дрона. Наступного дня місце падіння дронів відвідали румунські журналісти й показали наслідки удару.