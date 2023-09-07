Журналіст тримає в руках знайдений уламок дрона, який впав на територію Румунії, коли Росія масовано обстрілювала Одещину

Румунські журналісти з телеканалу Digi24 відвідали місце на території Румунії, де впав випущений росіянами дрон-камікадзе Shahed. Інцидент стався під час масованого удару росіян по Ізмаїльському району Одеської області. Спершу Румунія заперечила факт падіння дрона на її територію, але згодом визнала, що інцидент справді відбувся.

У четвер, 7 вересня, журналісти телеканалу Digi24 відвідали місце, де, ймовірно, впав дрон. Там вони знайшли явні сліди потужного вибуху та металеві фрагменти.

Журналісти зняли відео на території комуни Чаталкіой, що майже навпроти українського Ізмаїла. Дерева довкола поламані й частково обгорілі, зелена рослинність відсутня, як після сильного вибуху. Оглянувши місце, де раніше працювали слідчі, кореспондент знайшов нові фрагменти різного розміру, які, можливо, є уламками дрона.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки дронами-камікадзе Shahed на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії. Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування. За його словами, якщо підтвердиться, що це фрагменти дрона Shahed, то Румунія вважатиме ситуацію «абсолютно неприйнятною».

Він також пояснив, чому влада робила суперечливі заяви на цю тему.

«У тій ситуації, в якій ми перебуваємо, в ситуації війни на нашому кордоні, ми повинні розуміти, що у нас є мінлива ситуація, як кажуть експерти. Тобто сьогодні ми маємо іншу ситуацію, ніж вчора. Вся наша комунікація була зроблена добросовісно і на основі тих доказів, які ми маємо», – сказав він і наголосив, що румунська влада не може робити заяви на основі припущень, а може лише на основі доказів.

Мер комуни Чаталкіой також порушив підняв питання про переселення мешканців румунського села Плауру, що навпроти Ізмаїла, якщо вони цього захочуть.

Зауважимо, що Румунія є членом НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що не вважає, що інцидент з падінням уламків російського безпілотника на території Румунії був навмисною атакою. Генсек НАТО заявив, що падіння російського БПЛА на території Румунії «демонструє ризик інцидентів та нещасних випадків». Водночас Столтенберг дав зрозуміти, що не вважає країну-агресора РФ відповідальною за вибухи на території країни-члена НАТО.