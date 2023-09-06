Уламки, схожі на частини безпілотника, виявили у румунському селі Плауру

Міністерство оборони Румунії вперше визнало, що на території прикордонної зони країни таки впали російські дрони іранського виробництва Shahed. Уламки, схожі на фрагменти безпілотника знайшли поблизу берегів Дунаю з румунського боку, повідомив у середу, 6 вересня, в коментарі Antena 3 CNN міністр оборони Румунії Ангел Тилвар.

Уламки російського безпілотника були виявлені в районі села Плауру в повіті Тулча після російської атаки на Ізмаїльський порт, що на Одещині. Про те, що дрони Shahed впали на території Румунії, повідомив 4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко.

«Ми обстежили дуже велику територію, у тому числі й ту, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені фрагменти, які можуть бути від дрона», – заявив румунський міністр оборони.

Як інформував ZAXID.NET, 4 вересня російські безпілотники атакували Одеську область, зокрема, Ізмаїльський порт. Кілька безпілотників, за словами Олега Ніколенка, залетіли на територію Румунії через Дунай, та здетонували там.

Спочатку міністерство оборони Румунії відреагувало на падіння безпілотників, заявивши, що БПЛА Росії не становили військової загрози для країни. Реакцію Румунії прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який заявив, що Україна має фотодокази падіння російських безпілотників. Водночас він висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.