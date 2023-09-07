Єнс Столтенберг прокоментував падіння дрона в Румунії

НАТО не вважає, що інцидент з падінням уламків російського безпілотника на території Румунії був навмисною атакою Росії. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

Лише через три дні після інциденту у Румунії у НАТО прокоментували події. Втім, Альянс не вважає, що це була атака з боку Росії.

Генсек НАТО заявив, що падіння російського БПЛА на території Румунії «демонструє ризик інцидентів та нещасних випадків». Водночас Столтенберг дав зрозуміти, що не вважає країну-агресора РФ відповідальною за вибухи на території країни-члена НАТО.

«Румунська влада підтвердила, що поблизу кордону з Україною були виявлені уламки безпілотника. Учора на черговій зустрічі вони проінформували союзників про всі свої знахідки. І розслідування триває. Це демонструє ризик інцидентів та нещасних випадків. У нас немає жодної інформації, яка вказує на якісь навмисні дії з боку Росії, і ми очікуємо на результати розслідування», – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, вночі 4 вересня під час масованої атаки дронами на Одещині частина БПЛА впали та здетонували на території Румунії. Російські «Шахеди» залетіли на територію Румунії під час атаки в районі Ізмаїльського порту. Проте румунські МЗС та Міноборони спростовували цю інформацію.

Вчора, 5 вересня, міністр оборони Румунії Ангел Тілвар все ж визнав, що уламки російського безпілотника впали на румунську територію поблизу кордону з Україною.