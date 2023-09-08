У Румунії вжили низку заходів щодо захисту прикордонних з Україною районів через постійні атаки росіян на дунайські порти. Про це йдеться у рішенні Національного комітету з надзвичайних ситуацій країни, повідомив у п’ятницю, 8 вересня, телеканал Digi24.

Цим рішенням Міністерство оборони Румунії отримало дозвіл створити території на березі Дунаю, де мають бути вжиті заходи щодо захисту місцевих жителів у разі російських нальотів на порти в Ізмаїлі та Рені. Серед заходів захисту – розсилання повідомлень про загрозу в районах, де буде виявлено ризик падіння «елементів, що належать до засобів боротьби, які застосовувалися у конфлікті». Крім того, місцева влада повинна інформувати населення про укриття, а також роботу систем оповіщення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 вересня Міністерство закордонних справ України повідомило, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Цю інформацію також підтвердили українські прикордонники.

Після цього румунське Міноборони категорично заперечило цю інформацію, заявивши, що на територію Румунії нічого не падало. У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що є фотодокази, і з боку Румунії безглуздо заперечувати падіння російського дрона.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від дрона. Наступного дня місце падіння дронів відвідали румунські журналісти й показали наслідки удару.