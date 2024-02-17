Це другий за тиждень БПЛА, уламки якого виявили на території Молдови

Молдовські правоохоронці виявили на території поблизу кордону з Україною уламки ще одного російського дрона-камікадзе. Уламки БПЛА знайшли поблизу прикордонного села, де раніше виявили російський безпілотник, повідомили у прес-службі прикордонної поліції Молдови у суботу, 17 лютого.

Уламки другого дрона виявили поблизу села Нова Етулія у Вулканештському районі, розташованого біля кордону з Україною. Імовірно, безпілотник впав на територію молдовського населеного пункту під час атаки росіян 11 лютого.

«Фрагменти безпілотника знайшли в полі, приблизно за 2 км від молдово-українського кордону та за 5 км від села», – повідомили молдовські правоохоронці.

Наразі невідомо, чи несе БПЛА вибухову загрозу. Водночас правоохоронці повідомили, що влада вжила необхідних заходів для безпеки.

Зазначимо, Нова Етулія розташована на відстані 12 км від одеського порту Рені, яке активно атакують безпілотниками росіяни.

Село Нова Етулія розташоване за 2 км від українського кордону

Нагадаємо, 11 лютого, після атаки росіян на південь України молдовські правоохоронці виявили поблизу сусіднього молдавського села, Етулії, уламки БПЛА Shahed. Під час огляду місця падіння уламків БПЛА сапери виявили бойову частину дрона, яка не розірвалася. За даними правоохоронців, бойова частина містила 50 кг вибухівки.