У понеділок, 26 лютого, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили один ударний дрон типу Shahed.

«Місце падіння уламків встановлюється. Повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило», - повідомили 27 лютого у Хмельницькій ОВА.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 22:55 26 лютого до 00:37 27 лютого. У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що у результаті бойової роботи знищено 11 безпілотників типу Shahed та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у межах у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.