Троє працівників ферми їхали в машині додому після роботи

У вівторок, 20 лютого, російські окупанти атакували Куп’янський район Харківщини, випустивши дрон-камікадзе по цивільному автомобілю. Внаслідок влучання загинуло двоє чоловіків, які працювали на місцевій фермі, ще одна жінка отримала поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни здійснили атаку приблизно о 16:50. Під удар БПЛА потрапила цивільна автівка в селі Петропавлівка, де перебувало троє людей.

«38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад», – повідомив Олег Синєгубов.

Голова ОВА уточнив, що всі троє працювали на місцевій фермі. Під час атаки співробітники підприємства поверталися додому після роботи.

Нагадаємо, 15 лютого внаслідок атаки керовано авіабомбою у селі в Куп’янському районі загинуло подружжя, яке перебувало в машині, а також 17-річна дівчина, яка проходила поблизу. Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами також загорівся житловий будинок. Ще двоє людей отримали поранення – 53-річний чоловік та 54-річна жінка, яку госпіталізували у важкому стані.