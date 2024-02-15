Наслідки атаки росіян на Харківську область

У четвер, 15 лютого, російські окупанти атакували населений пункт у центрі Харківщини керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, на момент обстрілу одного з населеного пункту Вільхуватської громади Куп’янського району в авто перебувало подружжя. Від російського удару 56-річний чоловік та 58-річна жінка загинули.

Пізніше голова Харківської ОВА повідомив, що поруч з авто виявили тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від російської атаки. Дані щодо загиблої наразі уточнюються.

Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами також загорівся житловий будинок. Ще двоє людей отримали поранення – 53-річний чоловік та 54-річна жінка, яку госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, 6 лютого росіяни завдали ударів по готелю у Харківській області, внаслідок чого загинуло двомісячне немовля. Ще трьох людей вдалося врятувати, їх госпіталізували. Внаслідок обстрілу будівля готелю зруйнована.