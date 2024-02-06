У ніч на 6 лютого окупанти завдали ударів по Золочеву Богодухівського району у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, зруйнований триповерховий готель. Трьох осіб вдалося врятували: двох жінок та чоловіка.

Згодом стало відомо, що рятувальники дістали тіло двомісячної дитини з-під завалів готелю.

Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по центру Херсона. В результаті загинули четверо людей. Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала Торецьк із артилерії, є жертва та поранені.