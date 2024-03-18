Унаслідок удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини

У ніч на понеділок, 18 березня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по пожежній частині у Харківській області. Як повідомили у прес-службі ДСНС у Telegram, внаслідок удару постраждав рятувальник.

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з них отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Медичну допомогу йому надали на місці.

Зауважимо, що під час повітряної тривоги у ніч проти 18 березня під час повітряної тривоги у Кривому Розі, Кременчуці, що на Полтавщині та на Хмельниччині пролунали вибухи.

Нагадаємо, 15 березня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Росіяни атакували багатоповерхівку вдруге, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Загалом загинула 21 людина.