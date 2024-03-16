У суботу, 16 березня, у лікарні помер 39-річний водій-пожежний Віталій Алимов, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Одесі. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні в лікарні помер одеський рятувальник – 39-річний водій-пожежний Віталій Алимов, який вчора отримав важкі травми під час виконання службових обовʼязків, внаслідок повторного ракетного удару. Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося», – повідомили у ДСНС.

Таким чином кількість загиблих зросла до 21. У лікарнях міста перебуває понад 50 травмованих внаслідок ракетного удару, повідомила «Суспільному» заступниця міського голови Світлана Бедрега.

«Цифри можуть змінюватися, тому що надається амбулаторна допомога і пацієнти можуть дійти додому, але є інші випадки, коли пацієнт звертається за амбулаторною допомогою, але враховуючи його стан, його госпіталізують», – цитує «Суспільне» Світлану Бедрегу.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, це наймасовіший за кількістю жертв російський ракетний удар по Одесі. 16 березня у місті оголосили жалобу за загиблими. За даними «Думської», всім постраждалим внаслідок обстрілу місто виплатить компенсацію від 50 до 100 тис. грн, залежно від травми та незалежно від того, де прописана людина. Крім того, похорони загиблих також оплатить місто.

Нагадаємо, 15 березня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Станом на 19:20 було відомо про 20 загиблих.

Сили оборони півдня згодом уточнили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М», випустивши ракету з тимчасово окупованого Криму.

Обстріл Одеси прокоментував президент Володимир Зеленський, який повідомив, що росіяни атакували багатоповерхівку вдруге, коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі.