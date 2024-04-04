Через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі, спровоковану останніми масованими атаками росіян на українські електростанції, «Укренерго» вводить графіки відключення світла у шести областях. Про це у четвер, 4 квітня, повідомили у прес-службі «Укренерго».

Як повідомили у відомстві, вимикати світло з 18:20 до 22:00 будуть в:

Дніпропетровській

Донецькій

Запорізькій

Кіровоградській

Полтавській

Сумській областях

В «Укренерго» додали, що обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Зауважимо, що ще 24 березня в «Укренерго» переконували, що росіянам не вдалось суттєво вплинути на роботу енергосистеми в Україні.