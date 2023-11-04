Група з семи молодих росіян напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Про це повідомило німецьке видання Bild.

За інформацією журналістів, напад стався ще 1 листопада. Четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу міста. До них підійшла група росіян, які почали провокувати конфлікт, вигукуючи проросійські гасла.

Коли спровокувати бійку не вдалось – росіяни самі накинулись на українців. Під час бійки 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.

Як йдеться у матеріалі Bild, співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та «передати його законним опікунам». Решта учасників бійки наразі розшукуються. Українське МЗС інцидент поки що не коментувало.