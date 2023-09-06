Британська поліція розслідує напад, ймовірно, на расовому підґрунті на трьох українських підлітків у шотландському Единбурзі, який стався минулими вихідними. Про це у вівторок, 5 вересня, повідомила BBC.

Двоє 13-річних і один 15-річний хлопець постраждали після того, як у неділю ввечері до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі. Одному з 13-річних хлопців завдали ножових поранень, іншому – рвані рани на вусі, а 15-річного хлопця вдарили кулаком.

Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд. Правоохоронці звернулися по допомогу до потенційних свідків інциденту, який стався близько 20:30.

У поліції додали, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості й попросили їх зв'язатися з поліцією і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати.

«Ми звертаємося за детальною інформацією про групу молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за цей напад», – йдеться у проханні британських правоохоронців.

Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а в понеділок про інцидент повідомили поліцію.

Нагадаємо, у Німеччині чоловік скинув з моста 10-річного українського біженця, бо той розмовляв українською мовою, а не російською, як вимагав нападник.