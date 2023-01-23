Жінка добровільно підтримала російських окупантів і допомогла організувати псевдореферендум про приєднання частини Херсонщини до Росії

Суд виніс перший вирок за організацію псевдореферендуму про так зване приєднання частини Херсонської області до Росії. Колаборантку засудили до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомили в СБУ, мешканка селища Новоолександрівка Бериславського району під час російської окупації регіону пішла на співпрацю з ворогом.

«Після захоплення населеного пункту вона добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там виконувала завдання Москви щодо організації та проведення незаконного референдуму у тимчасово захопленій частині півдня України», – повідомили в СБУ.

Під час проведення незаконного референдуму про приєднання частини області до Росії вона була членкинею місцевої «виборчої комісії». Зокрема вона формувала так звані «реєстри виборців» на території району, закликала людей прийти на «дільниці» і «проголосувати» на користь Росії. Правоохоронці зазначають, що вона особисто обходила домівки і вимагала від людей поставити потрібну «відмітку в бюлетенях».

Колаборантку затримали ще в жовтні 2022 року. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності та призначив їй покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади впродовж 10 років.