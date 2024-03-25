Принцеса оголосила про те, що в неї рак, 22 березня та зіштовхнулася з новою хвилею хейту

Росія спільно з Китаєм та Іраном поширюють дезінформацію та фейки про принцесу Уельську Кейт Міддлтон, яка нещодавно оголосила про те, що в неї виявили рак. Країни можуть поширювати деструктивні чутки, щоб дестабілізувати ситуацію у Великій Британії, повідомив у неділю, 24 березня, новинний сайт The Telegraph із посиланням на анонімних британських урядовців.

За даними медіа, британські посадовці побоюються причетності до фейків та чуток про стан здоров’я Кейт Міддлтон. Кілька тижнів поспіль у соцмережах поширювалася непідтверджена інформація про зникнення принцеси та її «загибель».

Серед чуток – фейки про те, що Кейт Міддлтон загинула нібито за сприяння королівського двору, а також те, що вона начебто покинула свого чоловіка, принца Вільяма, через «зраду».

Після того, як Кейт Міддлтон офіційно повідомила про те, що в неї діагностували рак, в інтернеті з’явилася нова хвиля дезінформації. За словами керівника відділу дезінформації Великої Британії, принцеса зіштовхнулася з критикою інтернет-тролів за те, що вона раніше не оприлюднила свій діагноз.

«Це відбувається в той момент, коли Даунінг-стріт очікує оголосити нові санкції проти Китаю після хвилі підтримуваних державою кібератак на групу високопоставлених членів парламенту та колег», – повідомив інтернет-ресурс.

Нагадаємо, 22 березня Кейт Міддлтон повідомила, що в неї діагностували рак. 42-річна принцеса пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину. Кейт Міддлтон проходитиме профілактичний курс хіміотерапії. Одразу після повідомлення принцеси британський прем’єр-міністр Ріші Сунак засудив інтернет-тролів за критику королівського двору та Кейт Міддлтон.