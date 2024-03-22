Тести після операції виявили в Кейт Міддлтон злоякісну пухлину

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що в неї діагностували рак. Вона зараз на ранній стадії лікування. Про це Кейт Міддлтон розповіла у своєму зверненні, опублікованому в соцмережі Х.

У зверненні 42-річна принцеса пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину.

«Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування», – зазначила принцеса Уельська.

Деталі хвороби не розголошують, сама принцеса каже, що почуває себе добре, а Кенсінгтонський палац заявляє, що впевнений у повному одужанні принцеси.

До слова, у лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.