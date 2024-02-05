Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень

У 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак. Монарх вже розпочав курс лікування. Про це повідомили в Букінгемському палаці у понеділок, 5 лютого.

Зазначається, що рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через «окрему проблему» під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

Чарльз ІІІ вже розпочав регулярний курс лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов'язків, пов'язаних із публічною діяльністю. Протягом цього періоду він продовжуватиме займатися державними справами та офіційною роботою, як зазвичай.

В Букінгемському палаці не розкривають подробиць діагнозу, але наголошують, що Чарльз ІІІ позитивно налаштований щодо лікування «і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обов'язків».

Нагадаємо, 10 вересня 2022 року, тоді ще 74-річного принца Чарльза офіційно оголосили корлолем Великої Британії. Це сталось за два дні після смерті його матері 8 вересня 2022 року. Вона померла у віці 96 років. Коронація Чарльза III відбулася 6 травня 2023 року.