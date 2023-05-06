Король Чарльз у короні Святого Едварда під час своєї коронації в Лондоні, 6 травня 2023

В суботу, 6 травня, 74-річного принца Чарльза офіційно оголосили корлолем Великої Британії.

Близько 13:00 за київським часом король Чарльз виголосив коронаційну клятву. Він підтвердив, що захищатиме закон та англіканську церкву під час свого правління. Він також склав другу присягу – клятву про приєднання до престолу, в якій говориться, що він «вірний протестант».

Після клятв відбулося помазання та вручення королю регалій. Він сидів на коронаційному кріслі, виготовленому в 1300-му році. Йому вручили спеціальне вбрання з тканини золотого кольору, одягли корону й передали решту регалій, у тому числі меч – щоб чинити правосуддя.

Зазначимо, що корону Святого Едварда на голову Чарльза одягав архієпископ Кентерберійський. Це єдиний раз, коли Чарльз одягне її у своєму житті. Це означає, що тепер він офіційно коронований.

Після цього король у супроводі архієпископів Кентерберійського та Йоркського та єпископів-помічників вступив на престол. Далі – вже за простішою церемонією – відбулася коронація королеви. Зокрема, вона не давала присяги.

Коронація Чарльза III відбулася у Вестмінстерському абатстві. Камілла, королева-консорт, була поруч із Чарльзом на церемонії, де її також коронували. На коронації присутні представники десятків держав. Зокрема, від України на заході присутні перша леді Олена Зеленська і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Чарльзу на момент коронації виповнилося 74 роки – він став найстаршим з тих, хто коронувався на нового монарха. Очолив миропомазання, благословення та освячення Чарльза архієпископ Кентерберійський.

Коронація Чарльза, який став монархом після смерті Єлизавети II, є першою за майже 70 років – остання була для його матері у червні 1953 року. Коронація Чарльза стане символічним святкуванням його нового правління. Вулиці Лондона напередодні заполонили британські прапори, а люди очікували масштабних святкувань.