Екс-поліцейський з Мукачева відбувся незначним штрафом за обман трьох місцевих мешканців на 7 тис. доларів. Чоловік брав у місцевих кошти, обіцяючи посприяти розмитненню авто та допомогти уникнути відрядження в зону бойових дій. Правоохоронцям вдалося довести його причетність до трьох випадків виманювання коштів на 7 тис. доларів. Втім, у підсумку чоловіку присудили всього 850 грн штрафу.

У вироку Мукачівського міськрайонного суду вказано, що колишній військовий і поліцейський Мирослав Л. протягом кількох років виманював у місцевих кошти: за уникнення відрядження військового до зони ООС Мирослав Л. отримав $5 тис., за допомогу у розмитненні двох авто – ще по $1,1 тис. Ці випадки сталися ще у 2018 та 2019 роках. На момент вчинення злочину Мирослав Л. ще не працював у поліції, із посади помічника чергового ужгородського відділку поліції він був звільнений у січні 2021 року. У вироку вказано, що частину коштів обвинувачений уже повернув потерпілим.

Так, у серпні 2018 року у Мукачеві Мирослав Л. обманув місцеву мешканку, пообіцявши що її близького родича не відправлять у зону проведення ООС на сході України. За це чоловік попросив 5 тис. доларів США. У серпні 2019 року обвинувачений виманив у іншого постраждалого місцевого мешканця 1,1 тис. доларів США за допомогу у розмитненні Volkswagen Passat B5, а ще через місяць – отримав таку ж суму ще від одного місцевого за розмитнення Skoda Fabia.

Під час судового засідання Мирослав Л. свою вину у шахрайстві визнав, факти отримання грошей від трьох потерпілих підтвердив, зазначив, що розкаюється у вчиненому та розповів, що вже повернув кошти двом чоловікам, яким обіцяв допомогти у розмитненні автомобілів. Проте 5 тис. доларів США потерпілій обвинувачений все ще збирається віддати.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Володимир Носов визнав Мирослава Л. винним за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно) та призначив йому штраф у сумі 850 грн. Цікаво, що це навіть менший штраф, ніж передбачений статтею. Мінімальне покарання за ч. 2 ст. 190 ККУ – штраф у 51 тис. грн.

У вироку вказано, що суд не знайшов обставин, які обтяжують покарання, а каяття та часткове відшкодування шкоди суд сприйняв як пом'якшувальні обставини. Вирок ще не набрав законної сили, оскільки не минуло ще відведених на подання апеляції 30 днів.