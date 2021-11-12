Одного з податківців затримали в ресторані «Балагур» в центрі Тернополя

Тернопільський міськрайонний суд засудив до 8 років позбавлення волі двох тернопільських податківців Василя Луцка та Анатолія Локотя. У 2017 році чиновники році вимагали у агрофірми ««Добрий самарянин» 400 тис. грн за те, що приховають у своєму звіті виявлені на підприємстві фінансові порушення. Про вирок двом тернопільським працівникам ДФС 11 листопада повідомили «Наші гроші. Львів».

Перевірка на підприємстві «Добрий самарянин» проходила наприкінці літа 2017-го. «Головний державний ревізор-інспектор Василь Луцко з 28 серпня 2017 року почав планову перевірку підприємства «Добрий самарянин». Приблизно 31 серпня Василь Луцко повідомив головній бухгалтерці підприємства, що виявив ряд порушень податкового законодавства і він їх може включити до акту перевірки, внаслідок чого на підприємство накладуть штрафні санкції на 2,5 млн грн. Бухгалтерці пояснив, щоб цього не було, треба передати 200 тис. грн хабара», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 9 листопада 2021 року.

Луцко підключив до цієї схеми начальника Збаразького відділення Кременецької податкової інспекції Анатолія Локотя. Той же під час переговорів із тодішнім керівником агропідприємства сказав, що податківці виявили нові порушення в компанії, які оцінюються уже в 5 млн грн, відтак сума хабара зросла до 400 тис. грн.

Директор «Доброго самарянина» вирішив звернутися за допомогою до правоохоронців. Під час отримання частини грошей у ресторані «Балагур» поліцейські затримали Анатолія Локотя.

Під час судового розгляду Василь Луцко та Анатолій Локоть відмовились від показань. Луцку інкримінували ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою). А Локотю, окрім отримання хабаря, ще й пособництво (ч. 5 ст. 27 ККУ).

У підсумку суддя Тернопільського міськрайонного суду Юрій Дзюбановський призначив обом податківцям по вісім років позбавлення волі із конфіскацією майна. Зазначимо, вирок ще не набрав законної сили, оскільки податківці мають ще право подати апеляцію.