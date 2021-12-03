Кузнецовський міський суд визнавав адвоката Володимира Яременка з Рівненщини винним у заволодінні коштами клієнта шляхом обману й оштрафував його на 34 тис. грн. Потерпілий у цій справі, якій майже 10 років, доводив, що захисник підбурював його до передачі коштів на хабарі прокурору та судді, однак ці обвинувачення не знайшли підтвердження у суді.

У 2012 році мешканець селища Володимирець Віктор Васильчук найняв адвоката Володимира Яременка для захисту у суді його пасинка. На той час справа про обвинувачення у крадіжці неповнолітнього перебувала у Володимирецькому райсуді. Згодом вітчим хлопця стверджував, що у червні 2012-го правозахисник переконав його у необхідності дати державному обвинувачеві, працівнику місцевої прокуратури, 4000 грн хабара за те, що він висловить на суді позицію про показання неповнолітнього, не пов’язане з позбавленням волі. Чоловік погодився й у Рівному біля залізничного вокзалу передав 1800 грн. та 2200 грн. під приводом хабара прокурору. А коли адвокатові стало відомо прізвище судді, котра розглядатиме справу про крадіжку, він нібито запропонував Віктору Васильчуку надати $4 тис. на хабар судді, а згодом ще $4 тис. для суддів апеляційного суду Рівненської області, аби суд оголосив вирок без позбавлення волі, а апеляційний суд залишив скаргу прокурора на такий вирок без задоволення.

Вітчим розповів, нібито Володимир Яременко переконав його, що так треба зробити, інакше хлопець опиниться за гратами. Тож чоловік погодився і приніс $2 тис. Одразу після їх отримання адвоката затримали — гроші виявилися міченими, адже потерпілий звернувся в міліцію.

Підозрюваний у шахрайстві та підбурюванні до передачі хабарів свою провину не визнав. Розповів, що уклав угоду з вітчимом хлопця про надання адвокатських послуг, суму в якій не вказували. І що клієнт нібито кілька разів казав, що дасть гроші, аби лише пасинка не посадили. Гроші від нього він взяв як оплату своєї праці і стверджував, що не вимагав коштів на хабарі і що домовленостей таких не було.

Справа відносно адвоката розтягнулася на довгі роки. Її повертали на додаткове розслідування, переносили в інший суд, було заявлено чимало клопотань та скарг.

29 листопада суддя Валерій Малков визнав Володимира Яременка винним у вчиненні шахрайства й оштрафував його на 34 тис грн. У підбурюванні до передачі хабара прокурору та суддям виправдав за недоведеністю вини. Підсудний також має сплатити понад 9 тис. грн за проведені експертизи.

Вирок ще не набрав законної сили. Учасники провадження можуть подати апеляційну скаргу на вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення.