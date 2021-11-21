Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали напередодні за підозрою щодо отримання хабаря. Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела у прокуратурі.

Видання зауважує, що наручники на офіцера одягли того дня, коли його затвердили на посаді. До цього майже місяць він був тимчасовим виконувачем обов'язків.

Затримання здійснили на 23 км автодороги Одеса-Південний співробітники ДБР та СБУ.

За даними слідства, Панченко вимагав та отримав 4 тис. доларів США за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом підробки документів.

В адміністративній будівлі відділу поліції пройшли обшуки.