Слідчі вважають, що затримані брали гроші не лише для себе, а й для тих, хто мав прийняти рішення

СБУ та поліція заявили про викриття злочиної групи у рівненському військкоматі. Наразі правоохоронці затримали двох осіб, які вимагали від призовників по $1000 – 65-річну працівницю військкомату та 55-річного непрацюючого чоловіка. Їх помістили до ізолятора. Правохоронці встановлюють, для кого саме вони брали гроші за уникнення від призову.

Про затримання двох рівнян з міченими грішми у понеділок, 29 листопада, одночасно повідомили обласні управління Нацполіції та СБУ. Як повідомляє поліція, під час розслідування відкритого раніше кримінального провадження поліцейські встановили, що у вересні 65-річна працівниця одного з військкоматів змовилася з посадовими особами Рівненського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки про вимагання та одержання хабара від призовника.

Гроші мали були сплачені за «вирішення питання щодо підготовки та видачі документів, які слугуватимуть підставою для подальшого прийняття рішення про непридатність за станом здоров’я до проходження строкової військової служби, а відтак — подальшого непризову». 27 листопада жінку затримали біля житлового будинку на вулиці Князя Романа одразу після отримання $1 тис. За кілька годин біля торгового закладу на вул. Дубенській затримали з такою ж сумою хабаря від призовника 55-річного рівнянина, який ніде не працює. Обидвох помістили до ізолятора.

За даними обласного управління СБУ, з початку року чиновники Рівненського обласного та районних військкоматів «посприяли» незаконному звільненню від проходження військової служби в ЗСУ щонайменше 100 призовникам. До складу злочинної групи входило близько 10 осіб, у тому числі посадовці Рівненського обласного та районних військкоматів, а також члени військово-лікарських комісій.

За вирішення питання про звільнення від проходження військової служби у зв’язку з нібито непридатністю за станом здоров’я зловмисники просили від $1000 до $2000 з кожного призовника.

Працівниці обласного терцентру повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ). Чоловіка запідозрили в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Посадових осіб, причетних до змови і вимагання, встановлюють слідчі.